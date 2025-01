È arrivato il tempo per Kena Mobile di rinnovare ancora una volta il suo catalogo di super offerte. In questo ultimi giorni, i particolare, l’operatore telefonico virtuale ha prorogato ancora una volta la disponibilità di due delle sue super offerte a basso costo. Ci stiamo riferendo alle offerte denominate Kena 4,99 Flash 100 Online e Kena 6,99 Promo Rush 130. Entrambe le offerte sarebbero dovute terminare a partire dalla giornata di ieri 28 gennaio 2025. Tuttavia, gli utenti avranno ora ancora qualche giorno per poterle attivare sul proprio numero.

Kena Mobile proroga ancora una volta due super offerte a basso costo

L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha da poco deciso di prorogare ancora una volta la disponibilità di due delle sue offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, le offerte in questione sono Kena 4,99 Flash 100 Online e Kena 6,99 Promo Rush 130. Gli utenti interessati ad attivare una delle due offerte avranno ora ancora qualche giorno di tempo.

In particolare, l’operatore ha prorogato la disponibilità di entrambe le promo fino alla giornata del prossimo 2 febbraio 2025. Si tratta dunque di una piccola proroga, ma che darà comunque agli utenti la possibilità di attivare queste fantastiche offerte. La prima promo è Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima, come suggerisce anche il nome, ha un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso pari a soli 4,99 euro.

Nonostante questo, l’offerta arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. La seconda offerta è Kena 6,99 Promo Rush 130. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ben 130 GB di traffico dati ogni mese e sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 200 sms verso tutti i numeri ad un costo di soli 6,99 euro al mese. Scegliendo il metodo di pagamento Ricarica Automatica, inoltre, per questa offerta gli utenti potranno ricevere 100 GB di traffico dati extra da aggiungere alla propria offerta.