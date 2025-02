Da alcuni giorni non si fa altro che parlare dell’assistente AI DeepSeek. Una soluzione di intelligenza artificiale che è diventato il protagonista di numerose discussioni nelle ultime ore. Non a caso, DeepSeek è riuscito a conquistare tantissimi utenti, tanto da riuscire a diventare l’applicazione più scaricata sia negli Stati Uniti che in altri importanti Paesi.

Se fino a poco tempo fa tutti parlavano della soluzione AI nota con il nome di ChatGPT, oggi possiamo certamente dire che la situazione è cambiata radicalmente. Al centro dell’attenzione una nuova app che sta registrando un record di download sull’Apple Store. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi di recente.

DeepSeek: la nuova app spopola tra gli utenti

Tanta la fama che l’app di DeepSeek è riuscita ad ottenere in davvero poco tempo, superando anche l’ormai nota ChatGPT. Oltre a ciò, però, è stato reso noto che il segmento AI ha subito un impatto sostanziale. Non a caso, infatti, il pre-market statunitense segnala che i future del Nasdaq 100 hanno subito un calo pari al 2,6%. Oltre a questo, perdite sostanziali sono state registrate anche su titoli come NVIDIA e Alphabet (10% e 4%).

Ci si trova dunque davanti ad una vera e propria escalation che ha un motivo per preciso. Tale risultato è stato infatti ricondotto alla decisione degli investitori di non scommettere solamente sulla crescita della domanda di chip e infrastrutture AI. La dimostrazione è infatti che possibile ottenere risultati ottimali anche con risorse differenti ma, soprattutto, più contenute. Ed proprio in merito a quest’ultima caratteristica che DeepSeek fa riferimento. Non dimentichiamo che il modello open-source DeepSeek V3 si contraddistingue poiché richiedere una potenza di calcolo inferiore.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito per capire come si evolverà la questione su queste app basate sull’intelligenza artificiale.