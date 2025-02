Gli attacchi hacker sono una problematica di cui si parla spesso in ambito tech poiché possono purtroppo riguardare chiunque. Una problematiche che certamente riguarda tutti da vicino e deve fare riflette. Non a caso, infatti, anche aziende importanti possono ritrovarsi a dover fare i conti con problematiche di sicurezza. E’ il caso della società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek di cui si è parlato moltissimi in questi ultimi giorni.

Una notizia delle ultime ore riguarda proprio DeepSeek e fa riferimento ad un attacco informatico subito dall’azienda cinese. Di conseguenza, la cinese ha dovuto reagire con una serie di misure indispensabili per tutelare la sicurezza. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

DeepSeek sotto attacco hacker

Gli attacchi informatici preoccupano sempre di più poiché stanno diventando sempre più diffusi e riguardano tutti da vicino. Non può certamente passare inosservata la notizia che vede come protagonista l’azienda cinese di intelligenza artificiale, nota con il nome di DeepSeek, a causa di un attacco informatico.

Una notizia diffusa dall’azienda stessa visto che ha prontamente pubblicato un avviso sulla propria pagina web dichiarando che a causa di attacchi dolosi su larga scala ai servizi di DeepSeek, la registrazione potrebbe risultare occupata. Di conseguenza, l’azienda cinese ha invitato gli utenti a riprovare nel caso in cui si riscontrassero malfunzionamenti.

Nonostante la pubblicazione dell’avviso sulla pagina web, non sono purtroppo stati diffusi dettagli inerenti alla natura dell’attacco. Un attacco che, non casualmente, arriva proprio nel momento di maggiore successo per l’azienda grazie al lancio della sua app di assistenza basata intelligenza artificiale. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla questione così da comprendere meglio la natura dell’attacco hacker.

Non dimentichiamo che la sua app gratuita di assistente AI per Android e iOS, sta gradualmente salendo in cima alle classifiche degli app store.