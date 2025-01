Arriva la Promo Winter Deals dal 31 gennaio al 13 febbraio. Si tratta di vantaggio imperdibile per tutti coloro che puntano a migliorare la sicurezza della propria abitazione. Per procedere basta recarsi su Amazon.it e Ring.com. Qui sono disponibili diversi dispositivi Ring e Blink a prezzi scontati. Un’occasione unica per ottenere prodotti di alta qualità a prezzi ridotti.

Ring e Blink: sconti su numerosi dispositivi

Tra i dispositivi in promozione c’è il sistema di allarme domestico Ring Alarm. Perfetto per proteggere la propria casa da possibili intrusioni. Inoltre, è disponibile una vasta gamma di videocamere di sicurezza. Sia per interni che per esterni. Se si punta ad un controllo totale anche fuori casa, i videocitofoni smart sono la soluzione perfetta. A tal proposito, dispositivi come Ring Battery Video Doorbell e Blink Video Doorbell sono ideali. Quest’ultimi, infatti, permettono di vedere e interagire con l’esterno in sicurezza.

Nello specifico, tra le offerte più vantaggiose disponibili durante la Promo Winter Deals troviamo il Ring Kit Alarm che da 249,99€ passa a 179,99€. Con un risparmio del 28%. Mentre il Ring Indoor Cam (2nd gen.) passerà da 59,99€ a 39,99€ (-33%). Anche il Ring Stick Up Cam (Battery/Plug-in) offrirà un calo dei costi pari al 30%. In tal caso il dispositivo passa da 99,99€ a 69,99€.

Il Ring Battery Video Doorbell, invece, da 99,99€ passa a 59,99€ (-40%). Il Ring Intercom da 99,99€ a 59,99€. Anch’esso con un risparmio del 40%. Blink Outdoor – 2 Cam viene venduto a 71,99€. Con un risparmio del 60% rispetto al prezzo originale di 179,99€. Infine il Blink Mini Pan – Tilt Cam passa da 44,99€ a 25,49€ (-43%).

Queste sono solo alcune delle fantastiche promozioni disponibili. Per scoprire tutte le offerte messe a disposizione per la Promo Winter Deals su Amazon.it e Ring.com. Attenzione, come anticipato tale vantaggio sarà disponibile solo fino al 13 febbraio. Dunque, il consiglio per tutti gli utenti interessati all’acquisto di dispositivi per la sicurezza della casa è di procedere in fretta per non perdere tale straordinario opportunità.