Gli utenti Iliad possono finalmente gioire per il debutto dell’App ufficiale a lungo atteso. Con grande sorpresa di tutti, l’operatore telefonico non ha mai disposto di un App dedicata a controllare la propria utenza telefonica, i consumi e il credito.

Secondo i portavoce dell’azienda, una app non era necessaria in quanto era sufficiente accedere al portale online per avere sotto controllo la propria situazione. A supporto di queste affermazioni, le FAQ indicavano la procedura per salvare la pagina web sullo smartphone per una consultazione rapida.

Per fortuna, seppur con notevole ritardo, la situazione è cambiata e Iliad si è dotata di un’app dedicata agli utenti mobile. Gli utenti Android potranno scaricarla direttamente dal Google Play Store mentre quelli iOS dall’App Store di Apple. Tutti coloro in possesso di uno smartphone Huawei potranno trovare il servizio su App Gallery.

Iliad ha finalmente realizzato l’app ufficiale dell’operatore telefonico per consentire agli utenti di gestire la linea mobile con facilità

L’app Iliad è gratuita e permette di consultare la propria offerta mobile con semplicità. L’operatore ha puntato sulla facilità di utilizzo e, per questo motivo, gli utenti si troveranno di fronte ad una interfaccia utente familiare che prende spunto dal portale online.

Le principali funzionalità riguardano la gestione della SIM o della eSIM per avere sempre tutto a portata di click. Inoltre, è possibile consultare le spese e i consumi rispetto alle soglie del proprio abbonamento per non rimanere mai a corto di Giga.

Non manca la possibilità di effettuare una ricarica direttamente dalla piattaforma interna o ricevere tutte le comunicazioni da parte dell’operatore. Gli utenti possono anche bloccare le numerazioni a sovraprezzo per evitare spiacevoli sorprese.

La semplicità d’uso e la trasparenza sono valori che da sempre contraddistinguono Iliad e questi elementi si ritrovano anche nell’app. Gli utenti possono controllare tutti i propri parametri in maniera chiara e, all’occorrenza, cambiare piano tariffario con uno che si adatta meglio alle proprie esigenze.