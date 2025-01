Assistente al disegno, lo “Sketch to image“, è una delle funzionalità più divertenti della suite Galaxy AI di Samsung. Nello specifico, questa funzione consente di modificare le immagini aggiungendo elementi tramite l’intelligenza artificiale in maniera semplice: basta lo schizzo di una barca sulla proprio foto al mare, ad esempio, perché l’AI ne aggiunga una allo sfondo.

Sui flagship della serie Galaxy S25, presentati la scorsa settimana, con One UI 7 la funzionalità diventa ancora più completa sui dispositivi, arricchendosi con la possibilità di effettuare le modifiche non solo a partire da un disegno, ma anche da comandi vocali o testuali. E non è finita qui: c’è infatti un’altra chicca, che Samsung ha mancato di menzionare nel post dedicato all’aggiornamento della feature condiviso due settimane prima.