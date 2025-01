Nel panorama degli smartphone di fascia alta, il Vivo X200 Pro si distingue come un dispositivo che punta all’eccellenza. Con un design raffinato, un comparto fotografico avanzato e prestazioni di alto livello, questo smartphone si propone come una scelta di rilievo per gli utenti più esigenti.

Confezione

All’interno della confezione, oltre allo smartphone, troviamo un cavo da USB-A a USB-C e una cover in silicone trasparente, un’aggiunta sempre gradita per proteggere il dispositivo fin da subito.

Design e materiali

Il Vivo X200 Pro è realizzato con materiali premium che conferiscono una sensazione di solidità e qualità al tatto. Tuttavia, con un peso di 223 grammi, non è tra i più leggeri sul mercato. Lo spessore di 8,2 mm è nella media, ma è importante notare che il modulo fotocamera sporge in modo significativo, rendendo l’uso di una cover quasi indispensabile per evitare graffi accidentali. Il dispositivo vanta anche la certificazione IP69, garantendo resistenza a polvere e immersione in acqua.

Display

Il display AMOLED LTPO da 6.78″ offre una risoluzione di 1260 x 2800 pixel, con una densità di 453 PPI. Il refresh rate variabile da 1 a 120 Hz assicura fluidità nelle animazioni e un’esperienza visiva eccellente. La luminosità di picco dichiarata è di 4500 nits, rendendo lo schermo ben visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Prestazioni

Equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm e 12 GB di RAM, il Vivo X200 Pro garantisce prestazioni elevate in tutte le situazioni, dalle applicazioni quotidiane ai giochi più esigenti. Lo storage interno da 512 GB offre ampio spazio per app, foto e video.

Fotocamere

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Vivo X200 Pro. La fotocamera principale da 50 MP con apertura f/1.6 cattura immagini dettagliate e luminose. La fotocamera frontale da 32 MP è ideale per selfie di alta qualità e videochiamate nitide.

Batteria

La batteria da 6000 mAh offre un’ottima autonomia, permettendo di coprire agevolmente una giornata intensa di utilizzo. La ricarica rapida a 90W consente di recuperare rapidamente energia, riducendo i tempi di inattività.

Conclusioni

Con un prezzo di listino di 1.299 euro per la versione 12/512 GB, il Vivo X200 Pro si posiziona in linea con gli altri top di gamma del mercato. Sebbene il brand Vivo non sia ancora molto diffuso in Italia, in Cina è leader nelle vendite, a testimonianza della sua affidabilità e qualità. Se siete alla ricerca di uno smartphone equilibrato, con un design curato, un display eccellente, lunga autonomia e un comparto fotografico di alto livello, il Vivo X200 Pro merita sicuramente considerazione.