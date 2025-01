Polestar Arctic Circle: la nuova collezione ispirata ai rally

Polestar amplia la sua gamma di auto esclusive con la collezione Arctic Circle, ispirata al mondo del rally. Dopo il successo del modello Polestar 2 Arctic Circle del 2022, l’azienda svedese lancia ora le versioni 3 e Polestar 4. Le nuove vetture saranno presentate al pubblico fra pochi giorni, durante la FAT Ice Race di Zell am See. Ma cosa rende davvero speciale questa collezione? È la combinazione unica tra prestazioni di alto livello e design scandinavo minimalista. Testate in condizioni estreme all’interno del Circolo Polare Artico, queste vetture incarnano l’essenza del motorsport Polestar. Ogni dettaglio è pensato per una guida eccelsa, persino sul ghiaccio.

Uno studio ingegneristico accurato per le nuove Polestar

La collezione Arctic Circle non è fatta solo di stile di linee minimal accattivanti. La sua vera forza risiede nella tecnologia all’avanguardia applicata a ogni veicolo. I modelli Polestar presentano infatti un assetto rialzato, ammortizzatori Öhlins regolabili e pneumatici chiodati Pirelli. Questi ultimi sono perfetti proprio per affrontare i terreni più ostili. Ogni veicolo è unico, con motori e sospensioni progettati su misura per esaltare le prestazioni. Anche gli accessori sono stati pensati con cura. Cerchi OZ Racing, fari Stedi Quad Evo e sedili Recaro Pole Position assicurano che la guida sia confortevole e sicura. La collaborazione con marchi leader del settore rende ogni auto non solo performante, ma anche incredibilmente versatile.