Microsoft starebbe sviluppando nuovi dispositivi Surface Pro e Surface Laptop più compatti, equipaggiati con processori Snapdragon. Secondo fonti interne, l’azienda intende ampliare la gamma Surface con modelli pensati per offrire maggiore portabilità, mantenendo alte le prestazioni.

Surface più piccoli con Snapdragon

I nuovi dispositivi Surface potrebbero includere versioni più leggere e sottili dei classici Surface Pro e Surface Laptop, sfruttando l’efficienza dei chip Snapdragon. Questi processori, noti per il basso consumo energetico e l’ottimizzazione termica, permetterebbero di ridurre il peso e le dimensioni dei dispositivi, senza compromettere la durata della batteria.

L’adozione dei chip Snapdragon potrebbe segnare un’ulteriore evoluzione nella strategia di Microsoft, che punta a diversificare l’offerta Surface. I dispositivi basati su ARM, come quelli equipaggiati con Snapdragon, offrono un vantaggio significativo in termini di efficienza energetica rispetto alle soluzioni tradizionali basate su processori x86.

I nuovi modelli compatti potrebbero rivolgersi a un pubblico che cerca dispositivi leggeri e facilmente trasportabili per lavorare in mobilità. Le dimensioni ridotte, combinate con le prestazioni offerte da Windows su ARM, li renderebbero particolarmente adatti per chi ha bisogno di produttività in movimento senza sacrificare autonomia o potenza.

L’introduzione di dispositivi più piccoli potrebbe anche aiutare Microsoft a competere in modo più diretto con i laptop ultraportatili e i Chromebook, ampliando le opzioni per chi preferisce l’ecosistema Windows.

Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte di Microsoft, ma le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi Surface potrebbero essere annunciati entro la fine del 2025. L’azienda potrebbe presentare questi dispositivi durante un evento dedicato, insieme a un aggiornamento del sistema operativo Windows ottimizzato per l’architettura ARM.

Con l’introduzione di nuovi modelli Surface più compatti e dotati di processori Snapdragon, il colosso di Redmond sembra voler rispondere alle esigenze di un mercato sempre più orientato alla mobilità e all’efficienza. Questa scelta potrebbe ampliare le opzioni per gli utenti e consolidare la posizione dell’azienda nel settore dei dispositivi ultraportatili.