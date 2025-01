Google sta espandendo le capacità di Gemini, la sua piattaforma di intelligenza artificiale, introducendo funzionalità avanzate per il controllo delle smart home. La nuova integrazione mira a semplificare la gestione dei dispositivi domestici con comandi vocali più intuitivi e risposte personalizzate.

Controlli più intuitivi per la smart home

Con l’aggiornamento, Gemini permette agli utenti di controllare i dispositivi della smart home con una maggiore precisione. I comandi vocali sono stati ottimizzati per comprendere richieste più complesse, come “Abbassa le luci al 50% e accendi il riscaldamento a 22 gradi.” Questo rende l’interazione più naturale e adatta a soddisfare diverse esigenze in un’unica richiesta.

Gemini utilizza il machine learning per adattarsi alle abitudini degli utenti, proponendo suggerimenti proattivi. Ad esempio, può accendere le luci in base agli orari abituali o regolare la temperatura in base al meteo. Queste funzionalità migliorano l’esperienza complessiva, rendendo l’ambiente domestico più efficiente e personalizzato.

La piattaforma Gemini è completamente integrata con Google Home, offrendo un punto di accesso centralizzato per gestire dispositivi come termostati, luci, elettrodomestici e sistemi di sicurezza. La compatibilità con il protocollo Matter, lo standard per la connessione tra dispositivi smart di diversi produttori, amplia ulteriormente il numero di dispositivi gestibili.

Gli utenti possono configurare routine personalizzate, che combinano più azioni in un unico comando. Ad esempio, la routine “Buonanotte” può spegnere tutte le luci, chiudere le serrature e abbassare la temperatura con una sola frase.

L’aggiornamento di Gemini per la smart home è già in distribuzione negli Stati Uniti e raggiungerà altri mercati nei prossimi mesi. Google ha dichiarato che continuerà a migliorare la piattaforma, aggiungendo nuove funzionalità e perfezionando l’integrazione con dispositivi di terze parti.

Con l’introduzione di controlli avanzati per la smart home, Google Gemini punta a offrire un’esperienza più fluida e personalizzata. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo nell’automazione domestica, rendendo la gestione della casa più semplice e intuitiva per gli utenti.