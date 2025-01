C’è aria di novità in arrivo su Windows 11, che stavolta riguardano un dettaglio minimale e spesso trascurato ma fondamentale: l’icona della batteria. Grazie al nuovo aggiornamento disponibile per gli utenti del programma Insider, l’icona riceverà una rinfrescata grafica, diventando colorata e molto più informativa.

Questi colori saranno visibili non solo nella barra delle applicazioni, ma anche nel pannello delle impostazioni rapide e, in futuro, nella schermata di blocco. Oltre ai colori, Microsoft ha introdotto altri piccoli ma utili miglioramenti:

Sovrapposizioni più chiare: l’icona del fulmine che appare quando il dispositivo è in carica non coprirà più la barra di avanzamento della batteria, migliorando la leggibilità.

Percentuale accanto all’icona: un’opzione tanto richiesta dagli utenti, che ora permette di visualizzare la percentuale di carica direttamente nella barra delle applicazioni. Questa funzione può essere attivata andando in Impostazioni > Alimentazione e batteria.

Sostanzialmente l’obiettivo è rendere Windows 11 più intuitivo e pratico, eliminando la necessità di aprire pannelli o finestre aggiuntive solo per capire lo stato della batteria. Per esempio, con il nuovo design, sarà impossibile ignorare una batteria quasi scarica: un’icona rossa e una percentuale a singola cifra attirano subito l’attenzione. Allo stesso modo, l’icona verde conferma immediatamente che il dispositivo si sta caricando, evitando dubbi o errori come collegamenti non corretti alla presa.

In conclusione, le nuove icone sono attualmente disponibili per gli utenti del Dev Channel di Windows Insider, che ricevono in anteprima le novità del sistema operativo. Microsoft monitorerà i feedback degli utenti prima di estendere l’aggiornamento a tutti i partecipanti al programma Insider e, successivamente, al pubblico generale.