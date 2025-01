Nelle ultime ore si parla sempre di più di PFAS e della loro presenza sempre più frequente. Un problema che naturalmente riguarda tutti noi da vicino visto che vede come principali problematica le conseguenze sull’ambiente e sulla salute stessa. La presenza di PFAS, nei giorni scorsi, è stata riscontrata in diversi ambiti e, di conseguenza, in diverse tipologie di oggetti. Tra questi anche i cinturini dei dispositivi dell’azienda Apple.

Non a caso, infatti, sembrerebbe che i cinturini degli Apple Watch siano tra gli oggetti contro cui si sta puntando il dito a causa della presenza di tale tipologia di sostanza. Nello specifico, una class action in USA sostiene che alcuni cinturini, tra cui proprio quelli di Apple, contengono sostanze chimiche tossiche che potrebbero essere assorbite dalla pelle.

PFAS: sostanze anche nei cinturini di Apple?

Tutti noi conosciamo Apple poiché nel corso degli anni ha portato sul mercato soluzioni tech innovative e dal design unico. Proprio per questo motivo, numerosi utenti sono diventati appassionati di un marchio che è in grado di rispondere sempre alle esigenze degli utenti.

In merito alla class action che include gli Apple Watch tra i dispositivi che contengono PFAS all’interno dei cinturini, sembra essere arrivata una risposta direttamente dal colosso. Non a caso, infatti, l’azienda ha fatto sapere, tramite un comunicato ufficiale, che i cinturini dell’Apple Watch sono sicuri per gli utenti. Oltre ai test interni, l’azienda collabora con laboratori indipendenti per condurre test rigorosi e analisi sui materiali utilizzati nei prodotti, inclusi i cinturini dell’Apple Watch.

Quel che sappiamo, inoltre, è che il colosso si impegna al massimo per eliminare sostanze chimiche potenzialmente nocive dai prodotti e dai processi produttivi. Sforzi che superano quasi sempre quelli che sono i requisiti normativi. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla class action e alle future mosse che verranno adottare.