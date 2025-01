WhatsApp: scopri tre trucchi assurdi che ti cambieranno la vita

Le funzionalità che sono state introdotte all’interno di WhatsApp hanno rivoluzionato totalmente la piattaforma di messaggistica più usata al mondo. Di questo ne sono consapevoli gli utenti che però forse non conoscono soluzioni esterne all’app che potrebbero tornare utili in ogni momento.

Unseen: leggere i messaggi senza essere visti

Chi desidera avere la privacy massima deve assolutamente valutare il download di un’applicazione di terze parti ormai molto famosa, ovvero Unseen. Secondo quanto riportato infatti questa piattaforma riesce a garantire la lettura di ogni messaggio in arrivo su WhatsApp senza aprire l’applicazione ufficiale. Unseen funziona con semplicità: tutti i contenuti in arrivo vengono copiati e visualizzati nell’interfaccia dell’app, rendendola ideale per chi vuole restare invisibile. Chiaramente il vantaggio è quello di non aggiornare l’ultimo accesso e di non risultare neanche online.

Whats Tracker: monitorare gli accessi di altri utenti

Whats Tracker è pensata per chi vuole ottenere informazioni sui movimenti di determinati contatti su WhatsApp. Dopo aver selezionato i numeri da monitorare, l’app registra gli orari precisi di accesso e uscita, generando un report giornaliero. Questo strumento, gratuito e legale, viene spesso utilizzato per curiosità o per analizzare abitudini online, ma è importante ricordare che il monitoraggio continuo di altre persone potrebbe sollevare questioni etiche.

WAMR: recuperare i messaggi eliminati in pochi secondi

WAMR si rivela utile per chi vuole leggere i messaggi eliminati su WhatsApp. Una volta installata, l’app salva i contenuti prima che vengano cancellati, rendendo possibile recuperare informazioni che altrimenti andrebbero perse. Va però specificato che funziona solo con i messaggi eliminati dopo la sua installazione e non consente di recuperare conversazioni più vecchie.

Queste applicazioni offrono funzionalità uniche per gli utenti Android e rappresentano un esempio di come sia possibile personalizzare ulteriormente WhatsApp. Tuttavia, è sempre importante scaricare gli apk da fonti affidabili per proteggere la sicurezza dei propri dispositivi.