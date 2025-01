WhatsApp: questi 3 aggiornamenti in arrivo cambiano l'app per sempre

Il cambiamento è sempre dietro la porta quando si tratta di WhatsApp, applicazione che nonostante il suo grande successo ci tiene a modificarsi spesso. Il colosso colorato di verde sta per introdurre tre nuovi aggiornamenti che almeno per il momento sono in fase di test nelle versioni beta. L’obiettivo è garantire agli utenti dei miglioramenti riguardanti i gruppi, le anteprime dei link e soprattutto i sondaggi, i quali stanno per diventare più interattivi e coinvolgenti.

Qui in basso ci sono spiegati punto per punto ognuno dei tre aggiornamenti che sono in arrivo, con ogni peculiarità che porteranno agli utenti.

Creazione di gruppi semplificata, ecco WhatsApp cosa ha pensato

La prima novità riguarda la creazione di gruppi e community. Attualmente, gli utenti devono passare da una scheda dedicata per avviare una nuova community. Con l’aggiornamento, WhatsApp centralizzerà queste opzioni all’interno della scheda Chat, rendendole accessibili tramite un nuovo pulsante “+”. Questa funzione, individuata nella beta di WhatsApp per Android versione 2.25.1.11, consentirà di creare gruppi, community e chat standard in modo più immediato.

Anteprime link più dettagliate

Un altro miglioramento riguarda le anteprime dei link condivisi. Con la beta 2.25.1.13, WhatsApp ha iniziato a testare l’inserimento di una favicon accanto al link, ossia l’icona ufficiale del sito web di destinazione. Questo aiuterà gli utenti a identificare con maggiore chiarezza la fonte di un link prima di aprirlo, aumentando così la sicurezza e la trasparenza nelle conversazioni.

Sondaggi con immagini: un tocco visivo in più

Infine, WhatsApp sta lavorando per rendere i sondaggi più coinvolgenti. Con la beta 2.25.1.17, è stata introdotta la possibilità di aggiungere immagini accanto alle opzioni di voto, una funzione che per ora è limitata ai Canali, ma che potrebbe presto essere estesa ai gruppi e alle chat individuali. L’obiettivo è rendere i sondaggi visivamente più accattivanti e intuitivi, migliorando l’interazione degli utenti con questo strumento.