La nota azienda automobilistica Skoda, sta programmando i propri piani aziendali per quanto riguarda l’arrivo di nuove vetture nel corso dei prossimi anni, nel 2026 nello specifico dovremmo assistere all’arrivo di un nuovo SUV elettrico basato sul concept della Vision 7S, al momento tutto ciò che sappiamo sono solo delle voci di corridoio e qualche foto spia, ma il modello in questione dovrebbe portare il nome di Skoda space.

Come dovrebbe essere

Quest’automobile rappresenta un punto molto importante per quanto riguarda la politica di Skoda, dal momento che attesti il passaggio al nuovo linguaggio di design “Modern Solid” che Skoda ha iniziato ad utilizzare all’interno dei suoi più recenti modelli.

Nello specifico, l’automobile dovrebbe essere lunga circa 4,9 m e garantire la possibilità di ospitare fino a sette passeggeri, come se non bastasse anteriormente dovremmo assistere all’esordio della nuova Tech-Deck Face, che sostituisce la classica calandra Skoda. posteriormente a questo elemento sono presenti il radar e la fotocamera frontale mentre un po’ più in alto, troveremo il nuovo lettering Skoda sul cofano.

Per quanto riguarda il posteriore invece, il tettuccio terminerà con uno spoiler che integrerà la terza luce di stop, in più saranno presenti dei gruppi ottici molto sottili con uno sviluppo orizzontale, il tutto perfettamente integrato per garantire la massima ottimizzazione degli spazi interni in modo da permettere ai passeggeri la massima comodità per loro e anche per contenere tutti i loro bagagli.

Come già visto per il concept Vision 7S, l’auto in questione poggerà sulla piattaforma MEB che offre una capacità di 89 kWh per un’autonomia di 600 km.

Non rimane dunque che attendere ulteriori mosse da parte di Skoda che potrebbe molto presto annunciare questo nuovo modello in arrivo prossimamente, non si sa ancora nulla come prevedibile in merito il prezzo di vendita al pubblico, per quello probabilmente servirà ancora attendere qualche mese.