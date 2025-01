Il mondo degli hard disk sta vivendo un periodo abbastanza particolare dal momento che le controparti completamente elettroniche SSD, hanno vissuto un’ascesa a dir poco senza precedenti dal momento che negli ultimi anni hanno iniziato ad offrire capacità di memoria decisamente elevate abbinate ai classi standard di velocità elevatissime che da sempre caratterizzano tale tipo di tecnologia.

Nonostante dunque l’ascesa prepotente degli SSD, i produttori di hard disk non si sono dati per vinti e hanno continuato a investire sul punto di forza di questa tecnologia, la capacità di memoria infinitamente superiore rispetto alla controparte superveloce, le varie aziende infatti hanno investito nello sviluppo di tecnologie in grado di aumentare la densità di memoria per ogni piatto rotante in modo da poter produrre hard disk con capacità sempre più grandi, obiettivo che ha trovato il proprio stato dell’arte nella tecnologia HAMR.

Seagate è il suo hdd da 36TB

Proprio grazie a questa tecnologia, Seagate ha recentemente annunciato il suo nuovo hard disk da 36 TB, questa capacità è resa possibile proprio tramite la scrittura magnetica assistita da calore e consente di raggiungere una densità di memoria per singolo piatto pari a 3,6 TB, di conseguenza all’interno di questo hard disk sono presenti 10 piatti da 3,6 TB, l’azienda però annunciato di avere obiettivi a lungo termine importanti, intende infatti raggiungere dapprima la densità di 6 TB per piatto entro questi anni e poi di 10 TB per piatto entro i prossimi 10 anni.

L’hard disk in questione è disponibile sul mercato, ma solo per alcuni utenti selezionati che sono stati scelti come tester e poi arriverà a disposizione di tutti, ma solo dal lato aziendale, la vendita al dettaglio infatti non è attualmente prevista nei piani dell’azienda, dal momento che secondo quest’ultima ovviamente un utente comune non ha bisogno di una capacità del genere per la propria postazione dal momento che un paio di terabyte bastano e avanzano.