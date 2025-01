Una nuova occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di un robot aspirapolvere di ottimo livello, stiamo parlando del Proscenic Q8 Max, un prodotto che punta molto forte sulla versatilità e sulla possibilità di utilizzarlo senza problemi in due modi differenti: sia per l’aspirazione che per il lavaggio vero e proprio dei pavimenti.

All’interno della confezione, oltre al robot stesso, gli utenti possono trovare una comoda base di ricarica e di svuotamento automatico, in questo modo anche la manutenzione quotidiana è davvero ridotta all’osso, portando lo stesso consumatore a non dover svuotare continuamente il contenitore della polvere, ma avendo comunque la possibilità di affidarsi ad un sistema completamente automatico che svolgerà tale operazione senza l’ausilio di un aiuto umano per lungo tempo, anche per un mese circa.

Correte subito su questo canale Telegram dedicato alle offerte Amazon, sono disponibili codici sconto e prodotti gratis in regalo.

Proscenic Q8 Max: il robot aspirapolvere super scontato su Amazon

Al giorno d’oggi acquistare un robot aspirapolvere non è più cosa per pochi, proprio perché esiste la possibilità di affidarsi ad una selezione di elementi di ottima qualità, che costano relativamente poco. Il Proscenic Q8 Max, di cui vi stiamo parlando nell’articolo, è disponibile per tutti i consumatori ad un prezzo finale di vendita di circa 253,99 euro, approfittando dell’ultimo sconto del 15% che l’azienda ha deciso di applicare direttamente sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, che era stato di 299 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

Il prodotto può raggiungere una potenza effettiva di aspirazione di 5000 Pa, con una autonomia che, a conti fatti, permette di raggiungere anche 200 minuti di utilizzo continuativo, in questo modo l’utente si ritrova a poter aspirare anche 100 metri quadrati di pavimento, senza dover necessariamente ricorrere alla ricarica o all’interruzione della pulizia, procedura comunque gestita in modo completamente automatico dal dispositivo, in caso di necessità.