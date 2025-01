Microsoft potrebbe essere a lavoro per sorprendere ancora il mercato dei laptop e dei dispositivi 2-in-1. Secondo alcune voci, ciò potrebbe avvenire con due nuovi dispositivi. Appartenenti alla famiglia Surface. A riportare tali informazioni sono fonti affidabili come Windows Central. Sembra che Microsoft starebbe lavorando a un Surface Pro e un Surface Laptop. Tali dispositivi sarebbero caratterizzati da processori ARM e dimensioni più contenute rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, con display rispettivamente da 11 e 12 pollici, promettono di coniugare compattezza, prestazioni e design premium.

Microsoft è alle prese con nuovi dispositivi?

Le indiscrezioni suggeriscono che l’azienda voglia posizionare tali nuovi Surface in una fascia di prezzo più accessibile. Ovvero partendo da circa 800-900 dollari. Si tratta di un approccio strategico. Ciò considerando che il mercato richiede sempre più dispositivi portatili, performanti, ma economicamente competitivi. Per raggiungere tale equilibrio, è probabile che Microsoft utilizzi i processori Snapdragon X, una soluzione ARM recentemente introdotta da Qualcomm. Tali chip, progettati per PC della nuova generazione, offrono un eccellente bilanciamento tra efficienza energetica e capacità di calcolo. Inoltre, sono anche ottimizzati per supportare funzionalità avanzate come Copilot Plus.

Il Surface Pro, in particolare, potrebbe essere il tentativo più diretto di Microsoft di competere con l’iPad Pro di Apple. Ciò con un design compatto, funzionalità avanzate e la versatilità tipica dei dispositivi Surface. Tale nuovo modello sembra destinato a conquistare professionisti e studenti alla ricerca di un’alternativa premium e performante. Eppure, non è ancora chiaro se Microsoft utilizzerà il marchio “Go” per tali nuovi dispositivi. Si tratta di un brand che in passato ha identificato i modelli più economici e portatili. Se i rumor si confermeranno, la primavera potrebbe portare una serie di novità interessanti nel mondo dei PC. Nel frattempo, Microsoft si prepara a un evento dedicato al settore business, dove potrebbe svelare aggiornamenti ai Surface Pro 11 e Laptop 7 con i nuovi processori Intel Lunar Lake.