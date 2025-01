Microsoft ha annunciato il lancio ufficiale della funzione chat di Copilot all’interno della suite Microsoft 365, integrando l’intelligenza artificiale per ottimizzare il lavoro collaborativo e semplificare la gestione delle attività quotidiane. Questo strumento, basato su tecnologie AI avanzate, mira a trasformare l’interazione con i documenti e le comunicazioni aziendali.

Come funziona la chat di Microsoft 365 Copilot

La nuova funzionalità chat permette agli utenti di interagire con l’AI direttamente all’interno delle app Microsoft 365, come Word, Excel, PowerPoint e Teams. Copilot è in grado di:

Rispondere a domande contestuali sui documenti in tempo reale, ad esempio fornendo sintesi di report o spiegazioni su dati complessi.

Automatizzare attività ripetitive, come la formattazione di documenti o la generazione di report.

Creare contenuti su richiesta, come email, presentazioni o grafici, basandosi su input forniti dall’utente.

La funzione chat agisce come un assistente virtuale avanzato, che facilita il flusso di lavoro e riduce i tempi necessari per completare attività complesse.

Copilot non solo supporta il singolo utente, ma potenzia anche la collaborazione nei team:

Sintesi di riunioni e conversazioni: analizza le discussioni in Teams e genera riassunti o punti chiave.

Assegnazione automatica di compiti: identifica elementi di follow-up e assegna attività ai membri del team.

Suggerimenti contestuali: propone modifiche o aggiunte a documenti condivisi, in base al contenuto e alle interazioni del team.

Queste funzioni migliorano l’efficienza nelle dinamiche di gruppo, rendendo il lavoro più fluido e mirato. Microsoft ha progettato Copilot per essere utilizzabile da qualsiasi utente, indipendentemente dal livello di competenza tecnica. La funzione chat offre suggerimenti e assistenza intuitiva, rendendola accessibile anche per chi non ha familiarità con strumenti avanzati.

La funzione chat di Copilot è già disponibile per gli abbonati a Microsoft 365 Enterprise e sarà estesa gradualmente a tutti gli utenti della suite entro la metà del 2025. Questo lancio rappresenta un passo avanti nella strategia di Microsoft per integrare l’AI in modo capillare nei suoi prodotti, aumentando la produttività e semplificando la gestione del lavoro.