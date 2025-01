L’Italia si prepara a un ritorno storico all’energia nucleare, con l’obiettivo di reintrodurre questa fonte energetica entro la fine del 2027, dopo oltre quarant’anni di divieti. L’annuncio arriva dal Ministro dell’Energia, Gilberto Pichetto Fratin, che ha delineato un piano per integrare il nucleare nel mix energetico nazionale, contribuendo alla decarbonizzazione delle industrie più difficili da trasformare, come quelle dell’acciaio, del vetro e delle piastrelle.

L’Italia scommette sui reattori modulari entro il 2027

Il governo guidato da Giorgia Meloni punta su reattori modulari avanzati e piccoli reattori nucleari, considerati fondamentali per colmare le lacune lasciate dalle energie rinnovabili e dall’idrogeno, ancora limitati in termini di efficienza e costi. La sfida è eliminare i divieti in vigore dal 1987, quando un referendum sancì l’abbandono del nucleare in Italia, confermato poi nel 2011. Oggi, grazie alle innovazioni tecnologiche, il Governo è pronto a ripensare questa decisione e a includere il nucleare nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Secondo le stime, il nucleare potrebbe coprire tra l’11% e il 22% del mix energetico italiano, generando un risparmio di circa 17 miliardi di euro nel processo di decarbonizzazione entro il 2050. Pur non avendo centrali operative, l’Italia vanta competenze solide nel settore. Enel, ad esempio, gestisce impianti nucleari in Spagna, mentre Eni è impegnata nello sviluppo di un reattore a fusione negli Stati Uniti.

Sul fronte delle collaborazioni internazionali, l’Italia è in trattative con colossi come l’americana Westinghouse e la francese EDF per la costruzione di reattori sul territorio nazionale. Parallelamente, aziende italiane come Enel, Ansaldo e Leonardo stanno lavorando a una sinergia per creare un polo nazionale che guiderà lo sviluppo di questa tecnologia.

Con il sostegno dello Stato e di partner internazionali, il nucleare potrebbe diventare una risorsa strategica per il Paese, garantendo una transizione energetica sostenibile e sicura, in linea con gli obiettivi europei e globali.