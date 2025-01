Nell’ultima settimana tutte le attenzioni dell’utenza si sono rivolte verso la nuova console in arrivo in casa Nintendo, parliamo ovviamente di Switch 2, l’attesa infatti era davvero tanta il prodotto in questione non dava segni di sé da tantissimo tempo se non quelli legati alle voci di corridoio che periodicamente trapelavano online, le voci di cui vi parliamo oggi, però non riguardano il prodotto in arrivo a fine marzo, bensì la sua predecessore, sembra infatti che secondo molte voci autorevoli nel mondo dei leaks, Nintendo Switch avrà il suo canto del cigno, il quale consisterà nell’arrivo di un titolo di grandissimo livello che farà da chiusura al ciclo della console, come ben sappiamo infatti i cicli di vita di questi prodotti non si esauriscono istantaneamente non appena viene presentato il modello successivo, queste ultime infatti durano comunque un paio di anni prima di essere poi dismesse per sempre.

Un titolo potrebbe arrivare

Secondo molte voci di corridoio, dunque Nintendo presenterà al mondo un titolo in più che rappresenterà l’atto conclusivo per la sua console di prima generazione, non si sa bene quale sarà, ma secondo le voci trapelate in giro rappresenterà una saga molto amata dagli utenti, ma allo stesso tempo di nicchia, a molti è venuto da pensare si tratti di Star Fox.

Tutto ciò che resta da fare è attendere per vedere se effettivamente queste voci di corridoio si tradurranno in realtà oppure resteranno delle voci inespresse basate sostanzialmente sul nulla, indubbiamente viene da pensare che Nintendo voglio ottenere tutto ciò che può ottenere dalla sua console di prima generazione, prima di abbandonarla una volta per tutte, effettivamente chiude in bellezza con un grande titolo rispolverando magari delle saghe storiche potrebbe essere una mossa vincente e valutabile da parte dell’azienda giapponese, tutto ciò che resta da fare, dunque è semplicemente aspettare.