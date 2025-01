L’obiettivo dei costruttori di veicoli e senza alcun dubbio quello di conquistare più mercati, oltre che tantissimi utenti. Un obiettivo che riguarda da vicino anche la casa automobilistica Nissan che punta ad ottimizzare le proprie strategie al fine di ampliare la propria presenza in diversi Paesi. Non a caso, infatti, il costruttore automobilistico giapponese si prepara alla riconquista del mercato cinese con la N7 elettrica.

Vettura che l’azienda giapponese ha sviluppato grazie alla stretta collaborazione avuta con Dongfeng. Voler conquistare il mercato cinese non rappresenta certamente una scelta casuale. Dobbiamo infatti ricordare che attualmente la Cina ha un mercato molto sviluppato per quanto riguarda vetture ibride-plug in e elettriche. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito ai progetti futuri.

Nissan: l’obiettivo è conquistare il mercato cinese

La diffusione delle auto elettriche, come ben sappiamo, non sta avvenendo in maniera uniforma su tutti i mercati. Nonostante ciò, il mercato delle quattro ruote cinese si contraddistingue grazie ad una presenza piuttosto vasta di modelli elettrici che vengono offerti con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

E’ proprio dalla Nissan N7 che la casa automobilistica giapponese vuole ripartire. Non casualmente, questo modello è stato progettato e presentato come vettura ideale per le famiglie. Si tratta infatti di una berlina che grazie alle sue grandi dimensioni è in grado di soddisfare le esigenze di comfort e spazio necessarie per gli utenti. Non passa certamente inosservato il design, che segue il linguaggio V-Motion tipico di Nissan.

Per quanto riguarda la meccanica, il modello base è in grado di erogare 215 CV, mentre la versione più potente eroga 268 CV. Sia il modello base che il premium dispongono di batterie al litio ferro fosfato. In merito ai prezzi si hanno a disposizione pochi dettagli ufficiali. Probabilmente l’N7 avrà un costo compreso tra i 160.000 e 180.000 yuan.