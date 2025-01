Esselunga: un mondo di OFFERTE da non lasciarsi scappare

Ogni volta che entrate nello store Esselunga c’è qualcosa di straordinario che vi attende! Troverete sempre un’offerta incredibile, un prodotto che non sapevate nemmeno di volere e, prima che ve ne accorgiate, siete felici con il carrello pieno. Esselunga non è infatti solo un semplice supermercato, è il regno delle sorprese. Ha qualcosa di magico, un mondo quasi fatato che brilla di promozioni e prezzi strepitosi. dove ogni giorno sembra Natale! Qui, le occasioni fioccano, e il vostro entusiasmo non può che crescere. Un posto dove l’impossibile diventa realtà e voi siete i protagonisti di un film fatto di risparmi e qualità. Perché, ammettiamolo, chi riesce a resistere a quelle offerte dal prezzo unico? Beh, preparatevi, perché oggi Esselunga vi regala una di quelle promozioni da urlo!

Offerta da Urlo da Esselunga: le Sony WHCH520 a soli 34,80 euro

Pronti a scoprire il colpo di scena di Esselunga della sezione Tech? Le Sony WHCH520 sono vostre per il prezzi assurdo 34,80 euro. Stiamo parlando di cuffie che normalmente costano molto di più! E non pensate che siano delle semplici cuffie: con 50 ore di riproduzione continua, sono perfette per chi non può vivere senza musica. Ma non è tutto: la connessione Multipoint vi permette di passare da un dispositivo all’altro senza fatica. State ascoltando la vostra playlist sullo smartphone e arriva una chiamata sul tablet? Le cuffie ora in promo da Esselunga si collegano in automatico!

Esselunga pensa anche alla vostra esperienza audio. Grazie alla certificazione 360 Reality Audio, vi sentirete avvolti dalla musica come mai prima. Ogni nota vi farà vivere un viaggio immersivo. E se dimenticate di spegnerle, non preoccupatevi: la funzione di spegnimento automatico è lì per salvarvi. Solo 34,80 euro per un’esperienza di ascolto che vi farà innamorare ancora di più della musica! Che altro dire? Esselunga vi offre sempre il meglio! Voi siete pronti a correre in store? Scoprite dove si trova l’Esselunga vicino a voi andando su questo link.