Le offerte disponibili su Amazon diventano ogni giorno sempre più interessanti, proprio perché l’utente si ritrova a poter acquistare prodotti di alto livello, con un risparmio che supera di gran lunga le aspettative, come nel caso della smart TV di Samsung, oggi disponibile a soli 399 euro, godendo ugualmente prestazioni di ottimo livello.

Il modello attualmente in promozione è la UE55DU7190UXZT, un televisore da 55 pollici di diagonale, con Crystal 4K UHD, quindi risoluzione in 4K grazie all’upscaling, che supporta DVB-T2 (il digitale terrestre di seconda generazione), Q-Symphony e OTS Lite, risultando allo stesso compatibile con Alexa e Google Assistant, nonostante abbia Samsung Bixby integrato.

Non perdetevi le offerte Amazon ed i codici sconto gratis che potete avere solo iscrivendovi subito al canale Telegram ufficialmente dedicato.

Samsung: occasione da non perdere sulla smart TV

Una vera e propria occasione da non perdere vi attende su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare una smart TV di alta qualità ad un prezzo complessivamente più che in linea con le aspettative del momento. Dovete sapere, infatti, che il modello di cui sopra in media viene commercializzato a 599 euro, ma negli ultimi 30 giorni aveva già raggiunto un prezzo di 429 euro, per poi scendere di un altro 7% fino a 399 euro odierno. Se la volete ordinare, collegatevi subito qui.

La differenza rispetto ad altri modelli in commercio la fanno i piedini di appoggio, a tutti gli effetti non propriamente estetici e spesso idealmente poco stabili (almeno visivamente), cambiano radicalmente l’ingombro del televisore sul piano, permettendo e facilitando di molto il posizionamento di qualsivoglia elemento al di sotto del dispositivo sesso. Le sue dimensioni le possiamo considerare in linea con gli altri modelli in commercio, raggiungendo per la precisione 123,4 x 23,7 x 75,8 centimetri, in questo modo l’utente può scegliere con facilità e scioltezza dove andare a posizionare il televisore, senza vincoli particolari.