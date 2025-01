A inizio del 2025, il colosso del gaming Sony ha reso disponibili tanti sconti ed offerte con la super promozione denominata Offerte per l’Anno Nuovo. Ora siamo quasi giunti alla fine del mese e questa fantastica promozione sta necessariamente per terminare. Secondo quanto è emerso, in particolare, questa promozione terminerà durante la giornata del prossimo 30 gennaio 2025. Gli utenti dovranno quindi correre su PlayStation Store per non perdere questi sconti.

PlayStation Store, ultimi giorni per la promo delle Offerte per l’Anno Nuovo

Fra pochissimi giorni terminerà una delle super promozioni rese disponibili dal colosso del gaming Sony. Come già accennato in apertura, a inizio del 2025 è stata resa disponibile la promozione denominata le Offerte per l’Anno Nuovo. Quest’ultima prevede tantissimi videogiochi proposti su PlayStation Store a dei prezzi decisamente convenienti.

Si tratta di occasioni davvero Imperdibili, dato che alcuni videogiochi vengono proposti addirittura ad un prezzo inferiore ai 5 euro. Fra questi, ci sono titoli come Batman: Return to Arkham, Blasphemous e Mass Effect Andromeda. Tutti e tre sono al momento disponibili all’acquisto su PS Store ad un prezzo di soli 4,99 euro grazie al fantastico sconto proposto da Sony con la sua promozione.

Ci sono però disponibili altrettanti videogiochi proposti a dei prezzi ancora più bassi. Tra questi, non possiamo ad esempio non segnalare il videogioco Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter. Quest’ultimo ha solitamente un prezzo di listino di 39,99 euro. Tuttavia, con la promo lanciata da Sony, gli utenti potranno acquistarlo per la propria console ad un prezzo folle di soli 3,19 euro.

Insomma, la promo le Offerte per l’Anno Nuovo propone tantissimi videogiochi a dei prezzi stracciati. Ricordiamo che gli utenti avranno tempo fino al prossimo 30 gennaio 2025 per poter usufruire di questa fantastica promo. Il colosso Sony, comunque, renderà sicuramente disponibile a breve un’altra promozione altrettanto interessante, con altrettanti titoli di rilievo con super sconti.