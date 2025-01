Ridurre le emissioni di CO2 e limitare le conseguenze legate al cambiamento climatico sono ormai due obiettivi che i diversi Paesi hanno prefissato per il futuro. Obiettivi che vengono incluse in strategie mirate a migliorare di conseguenza anche la qualità di vita dei cittadini e a tutelare l’ambiente. Tra le iniziative che certamente puntano a raggiungere tale scopo, non possiamo non includere quella che la regione Lombardia ha deciso di lanciare.

Nello specifico, infatti, la decisione è stata quella di aprire un bando per le strade verdi per il quale è previsto lo stanziamento di 10 milioni di euro. Non a caso, si parla di un importante progetto che prevede la realizzazione di una serie di opere puntano a ridurre sia le emissioni di CO2. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questo importante piano che ha lo scopo di contrastare il cambiamento climatico.

Lombardia: 10 milioni di euro per strade verdi

Migliorare la qualità dell’aria riducendo le emissioni di CO2 delle grandi città. Un obiettivo comune che porta a pensare attentamente a soluzioni e strategie adeguate da intraprendere prima che sia troppo tardi. Sentiamo infatti parlare sempre più spesso di cambiamento climatico e le conseguenze, come ben sappiamo, sono del tutto negative.

Per contribuire a rallentare tale fenomeno è senza dubbio importante agire tempestivamente e con la collaborazioni di tutti. Nello specifico, il bando della regione Lombardia, che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro, prevede la riconversione di strade o parti di esse con nuove opere. Queste ultime, riprogettate per definire nuovamente lo spazio pubblico e l’arredo urbano.

Il progetto sembrerebbe includere anche alcuni interventi mirati alla de-impermeabilizzazione del suolo, con nuove infrastrutture verdi che includono piante in grado di promuovere l’assorbimento di polveri e CO2. Come dichiarato dallo stesso assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, si tratterà di interventi concreti che miglioreranno la qualità dell’aria e la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici delle aree urbane.