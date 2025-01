Samsung ha ridefinito l’accesso a Gemini AI con il lancio del Galaxy S25. Ora infatti, sarà possibile attivarlo direttamente tramite il tasto di accensione laterale. Ciò rappresenta un cambio di rotta importante. In passato infatti, il pulsante era associato a Bixby o al menù di spegnimento. Ma ora, la nuova funzione rende l’accesso all’assistente di Google più rapido e intuitivo, allineando i dispositivi Galaxy a quelli Pixel.

Le nuove potenzialità di Gemini Extensions e Project Astra

Resta, però, l’opzione di avviare Gemini con un gesto di trascinamento dagli angoli inferiori dello schermo, già presente sui modelli precedenti. Nonostante il maggior spazio dato al chatbot intelligente, Samsung ha confermato che Bixby non verrà abbandonato. L’assistente resta quindi centrale nel sistema domestico dell’azienda, continuando a interagire con elettrodomestici e dispositivi smart. Questa doppia integrazione riflette una strategia volta a soddisfare le preferenze di diversi tipi di utenti.

L’aggiornamento dei Galaxy S25 introduce Gemini Extensions. Ovvero opzioni che estendono le capacità dell’assistente alle applicazioni originarie Samsung. Come Calendar, Notes, Reminder e Clock. Ciò consente di compiere azioni complesse utilizzando semplici comandi vocali, senza dover necessariamente passare dalle app di Google. Ad esempio, un comando come “Trova eventi per il fine settimana e inviali a nome-contatto” permette di cercare attività locali, creare un elenco e inviarlo a un contatto. Tutto tramite Gemini.

Un’altra innovazione è rappresentata da GeminiLive. Quest’ ultima offre un’interazione diretta con immagini, file o video di YouTube. Tale funzione, disponibile per Galaxy S24, S25 e Pixel, consente di avviare conversazioni contestuali con l’opzione “Talk Live about this”.

Ma non è tutto. In quanto Samsung ha svelato anche Project Astra. Ovvero una funzionalità che permetterà di fare domande su ciò che si visualizza sullo schermo o registrare video in tempo reale. Insomma, inizialmente previsto per Android, questo progetto promette di ampliare ulteriormente le possibilità di utilizzo di Gemini.