Esselunga ti sorprende: offerte WOW che ti lasceranno senza parole

Sappiamo tutti che trovare un ottimo prodotto a un prezzo imbattibile è praticamente una gioia, soprattutto quando si è a fine mese ed il nostro portafogli non è propriamente pieno. Esselunga, oltre a essere il posto perfetto per la tua spesa settimanale, si sta rivelando sempre più un tesoro nascosto anche per i gadget tecnologici. Hai mai pensato di trovare le tue prossime cuffie Bluetooth proprio lì, tra una confezione di pasta e un pacco di biscotti senza lattosio? Eppure è così! Esselunga non smette mai di stupire e di trasformare una semplice visita in negozio in una caccia al tesoro. Offerte incredibili, prezzi da urlo e prodotti che sembrano fatti apposta per te. Hai mai visto qualcosa di simile? La tua playlist risuonerà nelle tue orecchie come mai prima d’ora grazie ad Esselunga.

Offerta irripetibile da ESSELUNGA sulle cuffie Sony: affrettati!

Non si può resistere quando davanti a te c’è un prezzo così: 34,80 euro per le fantastiche Sony WHCH520 da Esselunga! Normalmente costano molto di più, ma da Esselunga le trovi a un prezzo imbattibile. E non stiamo parlando di cuffie qualunque. Con le Sony WHCH520 hai fino a 50 ore di riproduzione continua. Sì, hai capito bene: potrai ascoltare musica senza interruzioni praticamente per giorni interi!

Passi da un dispositivo all’altro senza problemi grazie alla connessione Multipoint. Ascolti la tua musica preferita sul telefono, ma arriva una chiamata sul tablet? Le cuffie si collegano al volo, senza bisogno di fare nulla. Che magia che ti regala Esselunga! E che dire della certificazione 360 Reality Audio? L’esperienza sonora diventa avvolgente, ti senti dentro ogni nota. Non preoccuparti se dimentichi di spegnerle: la funzione di spegnimento automatico ti salva dall’ansia della batteria scarica. Esselunga ti offre tutto questo a un prezzo mai visto. Vuoi davvero lasciarti sfuggire un’opportunità così? Solo 34,80 euro per un paio di cuffie che ti cambiano la giornata. Per dettagli sullo store e sul prodotto clicca qui su.