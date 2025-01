OnePlus 13 è lo smartphone del momento, un top di gamma a tutto tondo che riesce a facilitare la vita di ogni consumatore proprio per la possibilità di accedere senza problemi alle migliori specifiche tecniche e funzionalità, con il minimo sforzo, anche se va detto che la spesa da sostenere non è propriamente così “economica”.

Il prodotto integra processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock che può spingersi fino a 4,32GHz, affiancato da GPU Adreno 830, con anche ben 16GB di RAM (espandibili virtualmente) e 512GB di memoria interna (in questo caso non espandibile tramite l’ausilio di una microSD). Il display è da 6,82 pollici di diagonale, un LTPO AMOLED con risoluzione 1440 x 3168 pixel, densità di 510 ppi, oltre ad un refresh rate da 120Hz, ed anche oltre 16 milioni di colori.

OnePlus 13: offerta da non perdere su Amazon

OnePlus 13 è in vendita ad un prezzo di listino comunque perfettamente in linea con la fascia alta del settore, in quanto è disponibile in questo periodo a soli 1159 euro; considerando che però è stato lanciato sul mercato da pochissimo tempo, ecco che la riduzione di 80 euro prevista durante le settimane correnti assume una connotazione completamente differente, sino ad arrivare a soli 1079 euro per il suo acquisto. Ordinatelo al seguente link.

A differenza di tanti altri produttori, OnePlus ha voluto pareggiare tutte le componenti fotografiche posteriori, raggiungendo per la precisione tre sensori da 50 megapixel l’uno, con scatti che possono estendersi fino ad un massimo di 16384 x 12288 pixel, oltre ad una stabilizzazione ottica e angolo di ripresa massimo di 120 gradi. Il tutto per godere comunque di sensore principale, ultragrandangolare ed anche un teleobiettivo con zoom ottico 3X per realizzare immagini sempre di qualità in ogni condizione di luce o in base alle proprie necessità.