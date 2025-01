Una delle opzioni sicuramente più comode e convenienti messa a disposizione da parte dei provider telefonici verso gli utenti è rappresentata sicuramente dal nuovo formato Sim definito per l’appunto eSIM, la Sim elettronica, supportata solo da alcuni dispositivi di fascia medio alta, consente l’attivazione di una Sim sul proprio telefono senza aver bisogno dell’elemento fisico rappresentato dal classico chip telefonico, basta infatti scannerizzare un QR code per poi attivare una Sim elettronica presente all’interno del dispositivo stesso.

A quanto pare il provider nazionale italiano,TIM, hai intenzione di semplificare ulteriormente il processo di attivazione di queste particolari Sim eliminando lo step in più rappresentato dalla scannerizzazione del QR code, vediamo un po’ di cosa si tratta e come funziona.

Per chi acquista S25 subito disponibile

Nella fattispecie questa possibilità consiste nell’attivare la propria eSIM semplicemente reagendo ad un messaggio apposito che viene inviato come segnale di attivazione della scheda telefonica, una volta effettuata questa reazione infatti il sistema sarà in grado di accoppiare il numero di telefono con l’eSIM presente all’interno del dispositivo ed effettuare l’attivazione, attualmente questa possibilità è disponibile per coloro che acquistano un Samsung Galaxy S25, sicuramente però in futuro verrà estesa a tutti i dispositivi in grado di supportare questa funzionalità, per di più quest’opzione sarà garantita a coloro che desiderano anche attivare un nuovo numero, effettuare la portabilità oppure semplicemente sostituire la propria SIM fisica con una elettronica.

Si tratta ovviamente di un passo in avanti molto importante dal momento che consente di rendere l’accesso a queste nuove tecnologie molto più facile e intuitivo e ovviamente alla portata di tutti, col passare del tempo verrà estesa a tutti gli altri dispositivi e probabilmente verrà adottata anche dagli altri provider telefonici, al momento però la cerchia di inclusi ta è rimasta ristretta, nel tempo verrà estesa man mano che questa tecnologia diventerà sempre più uno standard collaudato.