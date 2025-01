Il Roborock Q8 Max+ è un robot aspirapolvere di qualità decisamente interessante, sia per la sua grande capacità di pulizia, che per la presenza direttamente in confezione di una buona dotazione di accessori che permettono a tutti gli effetti di migliorarne il livello, salendo qualitativamente. La promozione che oggi potete cogliere al volo vi farà risparmiare moltissimo su Amazon.

Prima di parlare di prezzi, cerchiamo di conoscerne da vicino le specifiche tecniche, infatti parliamo di un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione di circa 5500 Pa, il quale gode di una batteria più che capiente, capace di raggiungere fino a 300 metri quadrati di pulizia, prima di dover ricorrere alla base di ricarica, salvo ricordando essere presente la funzione con la quale la pulizia viene interrotta per riprendere in un secondo momento, nel caso in cui la carica non fosse sufficiente.

Robot aspirapolvere Roborock: il prezzo Amazon è assurdo

La spesa che l’utente può sostenere per l’acquisto di questo aspirapolvere Roborock è decisamente inferiore a quanto si potrebbe pensare, proprio perché già negli ultimi 30 giorni il prodotto aveva raggiunto il prezzo più basso di 499 euro (che era già ottimo). Di conseguenza nessuno si sarebbe mai immaginato di toccare con mano una ulteriore riduzione della spesa, sino a raggiungere il valore finale odierno di 319 euro (corrispondente ad un’offerta del 30%). Potete ordinarlo qui.

La funzione aggiuntiva del prodotto è legata al lavaggio, avete capito bene, al suo interno si trovano anche serbatoi d’acqua controllati che permettono di lavare in maniera approfondita tutte le superfici, sfruttando anche la base di ricarica per cambiare l’acqua, lavare i panni, ed eventualmente svuotare il serbatoio di raccolta della sporcizia/polvere, riducendo al minimo la manutenzione manuale.