Gli incendi devastanti che stanno colpendo Los Angeles, con 24 morti, 12.000 edifici distrutti e oltre 88.000 persone evacuate, non hanno solo causato danni materiali e umani. In questo contesto drammatico, infatti, un nuovo allarme si aggiunge all’emergenza. Stiamo parlando delle truffe digitali legate ai codici QR. Insomma, i criminali informatici stanno approfittando della generosità globale per mettere in atto sofisticate operazioni di phishing. Ingannando chi cerca di donare per aiutare le vittime.

La manipolazione emotiva dietro le truffe informatiche

Secondo un’indagine condotta da Check Point, si è registrato un aumento delle e-mail fraudolente contenenti codici QR. Tutti progettati per reindirizzare le vittime a pagine di donazione false. Questi siti apparentemente autentici non sottraggono il denaro dei donatori. In più raccolgono anche informazioni personali, come le credenziali di accesso a account Microsoft o altri dati sensibili. Tale problema è aggravato dalla fiducia generalizzata nei QRcode. Strumenti ormai percepiti come sicuri, ma che nelle mani dei truffatori diventano pericolosi.

L’efficacia di queste truffe risiede nella manipolazione emotiva. I cybercriminali sfruttano infatti l’urgenza della situazione e il desiderio di aiutare, inducendo i donatori a scansionare i codici senza verificare l’affidabilità delle fonti. Questo avviene spesso attraverso dispositivi mobili. I quali offrono minori livelli di sicurezza rispetto ai computer e aumentano il rischio di phishing.

Nel frattempo, i numeri degli incendi continuano a peggiorare. Oltre 75.000 famiglie sono senza elettricità, e la solidarietà internazionale diventa indispensabile. Eppure, i truffatori utilizzano questa leva emotiva per colpire. Dimostrando, ancora una volta, come i disastri naturali possano diventare un’occasione per il crimine organizzato digitale.

Per combattere queste truffe, gli esperti raccomandano maggiore attenzione nella gestione delle donazioni. È fondamentale affidarsi solo a organizzazioni riconosciute e canali ufficiali. In più, Check Point sottolinea l’importanza di educare gli utenti sui rischi associati ai QR code. È infatti fondamentale adottare strumenti di sicurezza avanzati e strategie di risposta agli incidenti. Insomma, una maggiore consapevolezza digitale potrebbe ridurre i danni causati da questo genere di frodi.