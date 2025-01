Lenovo ha recentemente attirato l’attenzione con il lancio di un SSD esterno. Ciò che ha acceso l’interesse di molti è il suo design audace e unico. Quest’ultimo è ispirato a una granata. Il nuovo dispositivo è stato chiamato Savior Tactical Mobile SSD. Lenovo lo ha ideato per rendere omaggio al successo cinematografico cinese “Operation Dragon“. Un film che ha celebrato il coraggio e l’ingegno in scenari di guerra. L’innovativa idea è stata presentata attraverso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma ufficiale di Lenovo. Qui l’azienda ha già raccolto ampi consensi, raggiungendo il 69% dell’obiettivo in pochi giorni.

Lenovo: il nuovo SSD si ispira ad una granata

Il design del dispositivo è un vero e proprio capolavoro tattico. Realizzato in lega di alluminio, l’SSD non solo richiama l’aspetto di una granata. È anche robusto e pensato per resistere agli urti. Un dettaglio che ne sottolinea l’utilità in contesti difficili o per utenti particolarmente attivi. Dal punto di vista tecnico, il prodotto è altrettanto impressionante. Con una capacità di archiviazione di 1TB, supporta il protocollo USB 3.2 e offre velocità di trasferimento dati che raggiungono i 1.050 MB/s. Il tutto sfruttando un’interfaccia USB Type-C per garantire compatibilità con una vasta gamma di dispositivi.

Il prezzo del dispositivo di Lenovo è decisamente competitivo. Si parla di circa 82 dollari (circa 75 euro). Una cifra che lo rende accessibile a molti utenti, soprattutto considerando le prestazioni elevate e il design iconico. Nonostante tali vantaggi, la sua forma particolare potrebbe non essere priva di controversie. Ciò soprattutto in ambiti come gli aeroporti. Qui oggetti con design ispirati ad armi possono causare fraintendimenti o ritardi nei controlli di sicurezza.

L’iniziativa di Lenovo rappresenta un interessante connubio tra tecnologia e design creativo. Il nuovo SSD mostra come un prodotto di uso quotidiano possa trasformarsi in un oggetto iconico e di tendenza. Resta da vedere se il “Savior Tactical Mobile SSD” diventerà un successo globale o se il suo design audace limiterà la sua diffusione in alcuni contesti.