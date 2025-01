Durante il CES, l’annuncio di un possibile processore AI per PC da parte di NVIDIA ha acceso l’interesse del settore tecnologico. A tal proposito, recenti indizi suggeriscono che tale progetto potrebbe arrivare molto presto. Lenovo ha lasciato trapelare informazioni interessanti attraverso un annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito. Quest’ultimo è stato poi rimosso. Qui si faceva riferimento a un processore denominato N1X. Tale nome non è passato inosservato, soprattutto considerando il sistema di nomenclatura tipico dell’azienda. Quest’ultimo permette di individuare il fornitore del processore attraverso il codice prodotto. Un esempio è rappresentato dal nuovo Lenovo Yoga 16” 2-in-1 edizione 2025.

Lenovo ha annunciato un nuovo processore

Il codice di suddetto dispositivo è 16N1X. Quest’ultimo indica chiaramente che sarà dotato di un processore NVIDIA. Segnando un punto di svolta per il marchio e forse per l’intero settore. Tale modello, con il suo schermo da 16 pollici, si posiziona al di fuori della categoria degli ultraportatili. Promette di essere una macchina performante, ideale per applicazioni AI avanzate.

Nel frattempo, ulteriori dettagli sono emersi dal portale di Lenovo dedicato ai clienti aziendali. Qui vengono citati riferimenti a “NVIDIA N1X Portal Prod” e “NVIDIA N1X Portal Test”. Tali indizi, sommati all’annuncio ufficiale di NVIDIA di “Project Digit”, aprono scenari intriganti. Project Digit è un piccolo computer concepito per lavorare localmente con modelli AI di grandi dimensioni. Ciò integrando una CPU ARM Grace sviluppata con Mediatek e una GPU Blackwell. La connessione tra i due componenti avviene tramite il sistema NVLink Chip to Chip. Un’innovazione che garantisce prestazioni elevate e bassa latenza.

Considerando quanto detto, è ipotizzabile che il futuro processore N1X possa derivare proprio da tale tecnologia. Nel dettaglio, viene combinato, in un unico SoC, core ARM e GPU Blackwell, ma senza il sistema di interconnessione. Tale design rappresenterebbe una soluzione ottimizzata per portare la potenza dell’intelligenza artificiale nei computer consumer.