A quanto pare, Google non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il processo di semplificazione dell’interfaccia utente del proprio assistente di intelligenza artificiale Gemini, in base ad alcune indiscrezioni arrivate da oltre oceano sembra che l’azienda stia cercando di semplificare ancora di più l’interfaccia per renderla più facilmente fruibile agli utenti, in modo da facilitare l’esperienza d’uso e renderla più godibile per tutti quanti.

Interfaccia semplificata

Nello specifico, in base alle informazioni che ci arrivano direttamente dall’America, sembra che la nuova interfaccia di Gemini per Android vedrà l’arrivo di un’ulteriore semplificazione dal momento che la barra per interagire con il bot è stato ulteriormente semplificata e adesso consiste in una semplice casella di inserimento di testo affiancata da una casella per attivare i comandi vocali, nulla di troppo dissimile da quello che abbiamo visto ad esempio nelle comuni applicazioni di messaggistica come WhatsApp e Telegram.

Si tratta di un ulteriore passo in più che fa capolinea ad una serie di cambiamenti che l’azienda sta applicando il giorno dopo giorno per rendere la fruizione del proprio assistente virtuale, semplice e intuitiva possibile, già in passato infatti abbiamo assistito ad uno snellimento abbastanza importante dell’interfaccia come la rimozione di dettagli superflui, quali la cronologia dell’interazioni o gli elementi in primo piano insieme allo spostamento del selettore del modello in alto e al centro.

Tale cambiamento è in arrivo ovviamente su tutti i dispositivi e sulle varie versioni attualmente disponibili, dovete fare altro che attendere dal momento che il roll out sarà automatico dunque non serve effettuare un aggiornamento manuale ma dovrete aspettare che Google in il cambiamento anche al vostro dispositivo, se non volete aspettare il massimo che potete provare e forzare questo cambiamento, disinstallato e reinstallando Gemini sul vostro dispositivo Android, in tal modo, potreste forzare l’installazione della versione aggiornata se quest’ultima è già disponibile all’interno dei server del Play Store.