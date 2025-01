Sono sempre di più le aziende che lavorano al fine di progettare e sviluppare soluzioni innovative da implementare sui veicoli. Soluzioni che oltre a consentire alle vetture di avere migliori prestazioni rispetto al passato, vengono presentate come soluzioni più sostenibili. E’ il caso dell’azienda con sede a Columbus nota con il nome Cummins.

Proprio Cummins ha deciso di sviluppare un nuovo turbocompressore per motori a combustione interna alimentati a idrogeno. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a questa novità.

Cummins: turbo per motori a idrogeno

In un settore come quello automobilistico, in cui le novità sono sempre tante, cresce man mano l’interesse verso le nuove tecnologie e le nuove propulsioni. Se da una parte, infatti, le auto elettriche puntano a diventare le protagoniste del mercato dei prossimi anni, dall’altra, non dobbiamo dimenticare che i costruttori puntano sempre di più sui motori a idrogeno.

Un interesse sempre più crescente che mira a raggiungere una mobilità sostenibile nei prossimi anni. Non a caso, dunque, lo sviluppo di componenti come il nuovo turbocompressore Cummins ne dimostrano il grande interesse dei costruttori.

In merito alle caratteristiche del turbocompressore a geometria variabile, è importante ricordare che ha densità inferiore rispetto a quelli a benzina e diesel. Inoltre, rispetto a quelli standard è stata effettuata un’ottimizzazione che ha consentito di controllare l’acqua che viene prodotta dalla combustione dell’idrogeno. Non dimentichiamo che tale tecnica permette ai motori a idrogeno di seguire le normative Euro VII riguardanti le emissioni.

Per il momento, il maggior impiego dei motori turbo a idrogeno riguarda particolarmente i veicoli commerciali di grandi dimensioni ma non mancano realtà che puntano a dotare i propri modelli con tale tipologia di soluzione. Un esempio è proprio il marchio italiano Ferrari che si occupa di brevettare design di motori a idrogeno.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a questa innovativa soluzione realizzata dall’azienda Cummins.