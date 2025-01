Il famoso gioco open World Genshin Impact è finito sotto la lente di ingrandimento della FTC, agenzia statunitense che si occupa di gestire le pratiche commerciali e garantire la sicurezza dei consumatori, quest’ultima ha analizzato il modello di business interno all’azienda che si occupa del videogioco rilevando alcuni irregolarità che l’hanno portata a sanzionare l’azienda con una multa da 20 milioni di dollari e obbligandola a rivedere il proprio sistema di acquisti in game dal momento che è stato ritenuto troppo simile al gioco d’azzardo.

Multa e cambiamenti

Sostanzialmente all’azienda dietro il videogioco viene contestata una dinamica troppo simile a quella del gioco d’azzardo, l’acquisto di Loot-Box veniva infatti effettuato tramite una valuta virtuale acquistabile a sua volta tramite denaro reale, una volta aperte queste box vi era la possibilità di ottenere alcuni personaggi giocabili il cui spasmo era direttamente proporzionale alla rarità, di conseguenza personaggi più rari avevano una percentuale di essere trovati molto più bassa rispetto a quelli comuni, ciò viene contestato dal momento che ricorda sotto certi aspetti il gioco d’azzardo, per di più all’azienda è stata contestata anche l’acquisizione di dati personali inerenti utenti con età inferiore ai 13 anni senza il consenso dei genitori che invece deve essere espressamente richiesto, l’azienda ha infatti attuato tale pratica sebbene fosse al corrente che alcuni utenti presenti nel videogioco avessero un’età inferiore ai 13 anni.

Di conseguenza l’azienda ha accettato di corrispondere una sanzione di 20 milioni di dollari e di cambiare in modo profondo il proprio sistema di acquisti in game, ecco dunque che procederà a rendere questi ultimi molto più chiari e trasparenti in modo da consentire una scelta quanto più consapevole possibile agli utenti, per di più correggerà anche il problema legato al consenso dei genitori per l’acquisizione dei dati legati ai giocatori stessi, per di più tutti i dati raccolti illegalmente verranno cancellati dai server del videogioco.