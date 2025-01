In questi ultimi giorni non sta passando inosservata la notizia che vede come protagonisti nuovi indagati per la violazione dei dati bancari in Intesa Sanpaolo. Nel corso delle ultime ore, sembrano essere emersi nuovi e importanti dettagli sull’inchiesta che è stata avviata in merito alla presunta violazione di dati di tantissimi clienti.

Sembrerebbe infatti che da parte della procura di Bari ci sia stata l’identificazione di altri indagati. Nuovi nomi che vanno dunque ad aggiungersi ai precedenti, anche se non è ancora del tutto chiaro quante siano le persone identificate nelle ultime ore. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito alla questione.

Intesa Sanpaolo: nuovi indagati nelle ultime ore

Novità importanti sulla violazione dei dati bancari in Intesa Sanpaolo che vede interessati milioni di clienti. In seguito alle notizie dei giorni scorsi, alcuni nuovi dettagli sono stati svelati nelle scorse ore dalla procura di Bari. Quest’ultima, infatti, sembra sia riuscita ad identificare altri indagati oltre ex dipendente della filiale di Bitonto licenziato lo scorso agosto. Per quanto riguarda il numero di persone identificate, come accennato in precedenza, non sono stati diffusi dettagli specifici. Quel che è stato dichiarato è che il numero di persone identificate potrebbe essere di almeno tre.

Continuano pertanto le indagini su una questione che fa sempre più discutere. Non a caso, infatti, si sta indagando su presunti accessi abusivi ai conti correnti di tantissimi clienti, tra cui spiccano politici e celebrità.

Secondo quanto diffuso, sarebbero stati superiori ai 7.000 gli accessi non autorizzati effettuati dall’ex dipendente della filiale di Bitonto, Vincenzo Coviello, tra febbraio 2022 e aprile 2024. In merito ai nuovi indagati, non è ancora chiaro se questi ultimi lavorassero nella stessa filiale o se ci fosse solamente un coordinamento tra le due parti. Come conseguenza, le autorità hanno già disposto alcune perquisizioni nei confronti dei sospettati.