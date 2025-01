CapCut, popolare app di editing video, è stata riattivata negli Stati Uniti dopo un blackout durato alcune ore. Come TikTok, anch’essa di proprietà della cinese ByteDance, era stata resa inaccessibile nell’ambito di un lungo confronto tra Washington e Pechino. La vicenda si lega alle tensioni nate durante il primo mandato di Donald Trump. Egli infatti aveva accusato ByteDance di minacciare la sicurezza nazionale.

Le app però sono finalmente tornate operative grazie a un ordine esecutivo del Presidente USA, che ha esteso i termini per trovare una soluzione. Questa decisione mira a proteggere gli interessi degli utenti americani, e salvaguardare il loro accesso alle piattaforme più amate.

Un futuro incerto per ByteDance e le sue app: CapCut e TikTok

Durante il blackout, chi aveva già installato CapCut ha ricevuto un messaggio di benvenuto aggiornato, in cui l’azienda ringrazia per la pazienza. L’interruzione è stata breve, ma sufficiente a riaccendere i riflettori sulle accuse contro ByteDance. L’azienda infatti è sospettata di condividere dati sensibili con il governo cinese. Una questione che aveva già portato al divieto temporaneo di TikTok negli Stati Uniti. La controversia è stata affrontata anche dalla Corte Suprema. La quale inizialmente ha imposto restrizioni, poi sospese grazie a nuove disposizioni.

Le tensioni tra Byte Dance e il governo americano risalgono a diversi anni fa. Esattamente quando Trump dichiarò l’azienda cinese un rischio per la sicurezza nazionale. L’attuale proposta prevede la creazione di un accordo commerciale tra ByteDance e i partner statunitensi. Il tutto con l’obiettivo di trasferire almeno il 50% della proprietà a entità americane. Questa misura dovrebbe garantire un maggiore controllo sui dati di ciascuno e ridurre i timori di attività di spionaggio.

Nel frattempo, la concorrenza non si è fatta attendere. A tal proposito Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha presentato “Edits”. Ovvero una nuova app per il video editing che mira a sfidare direttamente CapCut. Il lancio, avvenuto proprio durante il blackout dell’ app, sembra sfruttare la situazione per conquistare il mercato. Questa vicenda dimostra come tecnologia, geopolitica e interessi economici siano ormai profondamente intrecciati. Segnando una nuova fase nelle relazioni tra USA e Cina.