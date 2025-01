Motorola continua il suo impegno nel portare sempre tante novità di rilievo sui propri dispositivi, soprattutto dal punto di vista del software. In questi ultimi giorni, in particolare, il produttore tech ha annunciato l’arrivo sui propri dispositivi dell’ultima release del software di Big G. Si tratta ovviamente di Android 15, il quale porta con sé anche le nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale, applicate ora anche in ambito di sicurezza.

Motorola annuncia Android 15 e nuove funzionalità di sicurezza avanzate

In particolare, troviamo ad esempio il blocco antifurto basato sull’intelligenza artificiale. Grazie a quest’ultima, i dispositivi possono rilevare movimenti insoliti, come un furto rapido e di conseguenza potranno bloccarsi automaticamente. Spicca inoltre la nuova app Moto Secure. Quest’ultima consente agli utenti di verificare e controllare rapidamente la protezione dei propri dispositivi, tutto questo con un facile accesso a tutte le app e impostazioni Android e Motorola correlate. Vi elenchiamo qui di seguito le principali funzionalità dichiarate dall’azienda.