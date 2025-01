WhatsApp: gli aggiornamenti di stato automaticamente nelle Storie Instagram

Tra tutti gli aggiornamenti che sono arrivati su WhatsApp ce ne sono alcuni che meritano certamente qualche parola in più, esattamente come quello che sta per arrivare. Prossimamente infatti la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha in programma di introdurre per gli utenti la possibilità di condividere i loro aggiornamenti di stato direttamente all’interno delle Storie di Instagram o Facebook.

Come funzionerà l’integrazione che WhatsApp porterà

Per attivare questa nuova funzione, sarà necessario collegare il proprio account WhatsApp al Meta Accounts Center. Tuttavia, questa operazione sarà facoltativa e disattivata di default. Gli utenti potranno scegliere se mantenere tutto com’è o abilitare la condivisione automatica.

Chi deciderà di collegare gli account potrà configurare in modo personalizzato come condividere i propri Status. Saranno gli utenti a decidere dove pubblicare il loro status di WhatsApp, magari scegliendo di non pubblicarlo né su Instagram, né su Facebook o su entrambe o ancora su una delle due. Si tratterà di un grande vantaggio soprattutto per i creatori di contenuti.

Privacy e sicurezza garantite

Meta ha rassicurato gli utenti sul fatto che l’aggiunta di WhatsApp al Accounts Center non comprometterà la sicurezza delle conversazioni. Le chiamate e i messaggi continueranno a essere protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo che nessuno, nemmeno Meta, possa accedere ai contenuti scambiati su WhatsApp.

Altri strumenti in arrivo su Accounts Center

Oltre alla gestione centralizzata degli Status, Meta sta lavorando per ampliare le funzionalità del suo Accounts Center. Tra le novità previste:

La gestione degli avatar creati su Meta ;

; Gli sticker AI personalizzati ;

; Nuove opzioni di personalizzazione digitale con il progetto Imagine Me.

In questo modo, Meta dimostra di voler unire ancora di più le sue piattaforme, portandole a somigliarsi sempre di più ma senza accavallarsi. Introdurre questa possibilità su WhatsApp certamente consentirà agli utenti di valutare sempre di più la creazione di un nuovo aggiornamento di stato.