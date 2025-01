La BYD Shenzhen, la più grande nave cargo per automobili mai costruita, rappresenta un nuovo traguardo per il gigante cinese dell’automobile-BYD. Con una lunghezza di 219m e una capacità di trasporto fino a 9.200 veicoli, supera le dimensioni e le prestazioni delle precedenti unità della flotta. Come, ad esempio, la BYDHefei, capace di ospitare 7.000 auto.

La nave è stata progettata per sostenere l’ambiziosa espansione internazionale del marchio. Il quale punta a conquistare mercati strategici come quello europeo. Salpando dai porti cinesi, la Shenzhen trasporterà veicoli elettrici e plug-in destinati a soddisfare la crescente domanda mondiale di mobilità sostenibile.

La flotta BYD: otto navi entro il 2026

Questa imbarcazione combina tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale. Essa è dotata di un sistema bimodale che le consente di funzionare sia a gasolio marino che a gas naturale liquefatto. BYD ha poi integrato le sue batterie BYDBox, che possono alimentare la nave durante le manovre nei porti o in zone a basse emissioni. Contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale. Tale innovazione segna un importante passo avanti nella transizione ecologica del trasporto marittimo.

La BYD-Shenzhen è la quarta nave varata dall’azienda, ma non sarà l’ultima. BYD prevede infatti di ampliare la sua flotta a otto navi entro il 2026. Dopo il debutto della BYDExplorer No.1 nel gennaio 2024, sono seguite la Changzhou e la Hefei. Le quali hanno già portato migliaia di automobili elettriche verso l’Europa. Questo piano ambizioso riflette la volontà dell’azienda di consolidare la propria presenza a livello mondiale, rispondendo alle numerose richieste di veicoli elettrici con una logistica su misura per le proprie esigenze.

Non tutte le navi sono di proprietà diretta di BYD. La Explorer No.1, ad esempio, è stata noleggiata esclusivamente dall’azienda. Questa strategia flessibile consente comunque di accelerare i tempi di distribuzione. Garantendo un flusso continuo di veicoli verso i mercati internazionali. Insomma, con la BYD Shenzhen, l’azienda non solo rafforza la sua posizione competitiva, ma dimostra di essere all’avanguardia nella sostenibilità e nell’innovazione.