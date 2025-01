Esselunga: frigoriferi, lavatrici e molto altro vi aspettano in promo

Cosa aspetta la vostra casa per essere al top? La cucina, il salotto o la lavanderia sono i luoghi dove trascorrete gran parte della giornata. Un ambiente ben organizzato e funzionale fa la differenza! E, parliamoci chiaro, chi non sogna elettrodomestici che rendano la vita più semplice? Meno tempo per le faccende, più tempo per voi. E se vi dicessimo che Esselunga ha ora delle offerte che sono perfette? Che sia una lavatrice, un frigorifero o una cantinetta per il vino, Esselunga ha praticamente sempre la soluzione giusta. Non c’è bisogno di spendere una fortuna! Avrete avere prodotti affidabili, eleganti e funzionali. Vi state chiedendo se esista un’occasione che non potete lasciarvi scappare? La risposta è sì, certo. Adesso ve lo dimostriamo con queste promo super folli!

Le top promo di Esselunga ora attive per voi

In cerca di una nuova lavatrice? Se desiderate qualità e risparmio, la Sharp, in offerta da Esselunga alla cifra modica di 239 euro, è la soluzione perfetta: robusta, affidabile e semplice da usare. Preferite invece qualcosa di più tecnologico? Allora la Samsung BeSpoke AI fa al caso vostro: silenziosa, veloce e in offerta a soli 549 euro. Per chi ha poco spazio in cucina, Esselunga ha la soluzione ideale! C’è tra le tantissimissime promo il frigorifero Daya, extra compatto ed anche super elegante, in offerta a 239 euro. Se invece lo spazio non è un problema e cercate un modello di design, il frigorifero Hisense Side by Side, con il suo stile moderno, è disponibile a 989 euro. Vi intendete forse di vino? La Cantinetta Hisense è il tocco di classe che cercate per il vostro salotto o cucina, in offerta al costo eccezionale di 279 euro. Mantiene le bottiglie alla giusta temperatura, perfetta per ogni occasione e per sembrare dei veri sommelier. Esselunga vi aspetta proprio qui sul sito con i dettagli sulle offerte per trasformare la vostra casa!