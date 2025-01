Il settore automobilistico europeo sta assistendo a un cambiamento significativo. Ciò con l’ingresso sempre più rilevante delle auto “Made in Cina“. Tali veicoli, un tempo considerati marginali, stanno conquistando una fetta crescente del mercato. Grazie a un mix vincente di tecnologia avanzata, design moderno e prezzi competitivi. Tra i protagonisti di tale rivoluzione c’è DFSK. Una casa automobilistica cinese fondata nel 2023 e parte del Gruppo DongFeng. DFSK di recente ha introdotto in Italia il suo nuovo SUV ibrido Plug-in, la DFSK E5.

DFSK: nuovi dettagli sul SUV E5

La vettura presenta lunghezza di 4.760mm. Una larghezza di 1.865mm e altezza pari a 1.710mm. Il SUV di segmento D offre ampio spazio. Insieme a comfort per tutta la famiglia. Dato che può ospitare fino a sette passeggeri. Il design esterno presenta linee moderne. Una griglia anteriore imponente e fari a LED sottili e allungati.

L’abitacolo della DFSK E5 è stato progettato per garantire comfort e praticità. I sedili sono in pelle, con regolazione elettrica per il conducente. Inoltre, il tetto panoramico è in vetro. Sul fronte tecnologico, la vettura presenza una strumentazione digitale da 7 pollici. Con un display centrale da 10,25pollici per l’infotainment. Quest’ultimo risulta compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Completano la dotazione tecnologica due prese USB e un pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Inoltre, la DFSK E5 presenta un powertrain ibrido Plug-in. Quest’ultimo presenta un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri. Unito ad uno elettrico. Tale assetto offre una potenza complessiva di 135kW (183 CV). Con una coppia di 300Nm.

L’azienda non ha trascurato la sicurezza. La DFSK E5 è dotata di numerosi sistemi ADAS. Tra cui l’Assistenza alla frenata, il Controllo di stabilità in discesa e l’Avviso di collisione posteriore. Tali tecnologie contribuiscono a garantire un’esperienza di guida più sicura.

Il prezzo di lancio della DFSK E5 in Italia è di 36.888 euro. Sono escluse imposte e costi di messa su strada. Con tali caratteristiche, DFSK si propone di diventare un attore importante nel settore automobilistico sostenibile in Europa.