Occasione assolutamente da non mancare su Amazon per tutti coloro che vogliono acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE+, cercando di raggiungere il massimo livello di risparmio possibile, infatti in questi giorni è prevista una forte riduzione della spesa, a anche di 130 euro.

Lanciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2023, il tablet presenta alcune caratteristiche tecniche che gli permettono di distinguersi enormemente dalla massa, come ad esempio dimensioni di 285,4 x 185,4 x 6,5 millimetri di spessore, con un peso di circa 628 grammi, il tutto con un display da 12,4 pollici di diagonale, che raggiunge risoluzione di 1600 x 2560 pixel, essendo a tutti gli effetti un TFT LCD con densità di pixel di 243 ppi, ed anche un refresh rate che può raggiungere i 90Hz con 16 milioni di colori.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+: sconto da pazzi su Amazon

Acquistare il Samsung Galaxy Tab S9 FE+ vuol dire entrare a pieno diritto all’interno dell’ecosistema dell’azienda sudcoreana, senza però strafare in termini di prezzo, ma allo stesso tempo senza rinunciare alle prestazioni generali. Il prodotto presenta un prezzo di vendita di listino di 611,60 euro, che viene sapientemente ridotto da parte di Amazon, fino a scendere a soli 499 euro. La garanzia è la solita: 24 mesi, con validità dalla data d’acquisto, e consegna a domicilio entro pochi giorni. L’ordine può essere effettuato direttamente qui.

Il comparto fotografico del dispositivo è composto, nella parte posteriore, da due sensori, entrambi da 8 megapixel, per realizzare immagini di ottima qualità generale, sfruttando anche un angolo di visuale più ampio. Al contrario di quanto si potrebbe pensare, anteriormente è stato posizionato un sensore da 12 megapixel, quindi qualitativamente migliore rispetto ai posteriori, per riuscire a raggiungere un livello più elevato nei selfie e nelle videoconferenze.