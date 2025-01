Valve sta compiendo importanti passi avanti nell’espansione di SteamOS. Ovvero il proprio sistema operativo open source. SteamOS ha acquisito crescente popolarità grazie al successo dello Steam Deck. La console portatile che ha rivoluzionato il concetto di gaming on-the-go. A tal proposito, durante il CES 2025, Valve ha ufficializzato i propri piani per estendere la compatibilità di SteamOS oltre lo Steam Deck. L’azienda punta a supportare una gamma più ampia di dispositivi. Tra cui PC desktop, laptop e nuove console di terze parti.

StreamOS: la nuova strategia per gli utenti

Un chiaro esempio di tale strategia è il lancio del Legion Go S. Si tratta del primo dispositivo sviluppato da un’azienda esterna ad adottare nativamente SteamOS. Suddetta scelta segna un’importante apertura verso collaborazioni con altri produttori di hardware. Creando così un ecosistema più diversificato.

Secondo Pierre-Loup Griffais, sviluppatore di Valve, l’obiettivo principale è garantire la massima compatibilità con diversi hardware. Ciò implica il supporto per molteplici chipset, controller e configurazioni. Sia per dispositivi già esistenti sia per quelli in fase di sviluppo. L’approccio open source di SteamOS rappresenta un punto di forza. Quest’ultimo consente alla community di contribuire attivamente allo sviluppo e alla condivisione di miglioramenti software. Tale modello collaborativo permette a Valve di integrare soluzioni già esistenti. Riducendo i tempi di sviluppo e mantenendo elevati standard qualitativi.

Nonostante il passato di tensioni tra Valve e Microsoft, l’azienda non mira a sottrarre utenti al sistema operativo di Redmond. L’intento è offrire una valida alternativa per chi cerca un’esperienza diversa. Senza però imporre una migrazione forzata. La libertà di scelta dell’utente rimane centrale.

L’espansione di SteamOS rappresenta un passo importante per la diversificazione del panorama gaming. Ciò offrendo nuove opportunità su PC sia per i giocatori che per i produttori di hardware. Valve sembra aver trovato un equilibrio tra innovazione tecnologica e supporto alla community. Il tutto consolidando il proprio ruolo di leader nell’industria videoludica.