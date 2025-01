Nintendo non smette mai di stupire. Mentre l’attenzione del mondo videoludico è rivolta alla tanto attesa presentazione di Switch 2, alimentata da un’ondata di indiscrezioni, persino dal CES 2025, che ne delineano sempre più i contorni, l’azienda giapponese cambia rotta con un annuncio inaspettato: l’arrivo di una nuova console chiamata LEGO Game Boy.

Nintendo + LEGO per il nuovo LEGO Game Boy

Al momento, le informazioni su questo dispositivo sono piuttosto limitate. Il breve trailer condiviso da Nintendo mostra solo alcuni dettagli iconici, come la croce direzionale e i tasti viola del primo Game Boy, ricreati con i mattoncini LEGO. Tuttavia, l’azienda ha svelato una data indicativa per il lancio: ottobre 2025. Resta invece ignoto il prezzo, che non è stato ancora comunicato.

Questo annuncio segna un ulteriore capitolo nella fortunata collaborazione tra Nintendo e LEGO, che negli ultimi anni ha prodotto collezioni ispirate a grandi classici come Mario e Zelda. La curiosità ora si concentra su cosa sarà effettivamente questo LEGO Game Boy. Potrebbe trattarsi di una retro-console interattiva da costruire, magari in grado di funzionare con alcuni giochi preinstallati, oppure di un modellino da collezione, simile al LEGO NES lanciato nel 2020, pensato per i fan nostalgici.

Il quadro generale risulta particolarmente interessante se si considera il contrasto tra le due console di cui si parla. Da un lato, la Switch 2, di cui si discute da anni e su cui si accumulano rivelazioni e anticipazioni, rimane ancora priva di una data di lancio ufficiale. Dall’altro, il LEGO Game Boy, completamente ignoto fino a questo momento e privo di qualsiasi fuga di notizie, ha già una finestra temporale fissata per la sua commercializzazione.

Rimane da vedere quale direzione prenderà questa nuova iniziativa targata Nintendo e LEGO, ma l’entusiasmo tra gli appassionati è già palpabile, in attesa di scoprire cosa si nasconde dietro questo intrigante progetto.