Samsung Galaxy S25: le offerte di lancio disponibili dal 22 gennaio

Manca ormai pochissimo al lancio della prossima gamma Samsung Galaxy S25. Domani pomeriggio infatti verranno presentati tutti e tre i dispositivi a San Jose, con il classico evento Unpacked. Nel frattempo chi vorrà acquistarne uno, dovrebbe informarsi su tutte le promozioni di lancio, non solo quelle di Samsung.

Offerte sul sito ufficiale di Samsung

Effettuando la registrazione all’evento di domani, gli utenti avrebbero modo di poter sfruttare delle promozioni che Samsung mette a disposizione in maniera esclusiva. Eccole qui:

Sconto di 50€ : per chi si registra entro il 21 gennaio. Il codice sarà inviato via email e utilizzabile sullo store ufficiale Samsung o tramite l’app Samsung;

: per chi si registra entro il 21 gennaio. Il codice sarà inviato via email e utilizzabile sullo store ufficiale Samsung o tramite l’app Samsung; Sconto di 200€: un codice aggiuntivo verrà offerto ad alcune persone fortunate per ottenere dunque uno sconto superiore sul prezzo di lancio.

In più, comprando uno dei Galaxy S25 tra il 22 gennaio e il 6 febbraio, si potrà partecipare a un concorso con in palio 100 Galaxy Watch Ultra. La registrazione va effettuata tramite l’app Samsung Members entro il 7 aprile, mentre l’estrazione dei premi è prevista per il 22 maggio.

Offerte presso i rivenditori autorizzati

MediaWorld

Voucher da 200€ : valido dal 22 gennaio al 4 febbraio 2025 con il codice “NEWGAL200”.

: valido dal 22 gennaio al 4 febbraio 2025 con il codice “NEWGAL200”. Voucher da 100€ : valido dal 5 al 9 febbraio 2025 con il codice “NEWGAL100”.

: valido dal 5 al 9 febbraio 2025 con il codice “NEWGAL100”. Sconto extra di 100€ per i possessori di MediaWorld Club, cumulabile con i voucher. Lo sconto viene applicato automaticamente online o alla cassa in negozio.

Unieuro

Codice sconto SAMLANCIO200 : valido dal 22 gennaio alle 19:00 al 4 febbraio.

: valido dal 22 gennaio alle 19:00 al 4 febbraio. Codice sconto SAMLANCIO100: valido dal 5 al 9 febbraio per gli acquisti sui Galaxy S25.

Comet

Sconto di 300€ : per acquisti tra il 22 gennaio e il 4 febbraio con un voucher ottenuto registrandosi all’evento Unpacked.

: per acquisti tra il 22 gennaio e il 4 febbraio con un voucher ottenuto registrandosi all’evento Unpacked. Sconto di 200€: dal 5 al 9 febbraio, sempre utilizzando il voucher.

Amazon

Promozioni speciali disponibili dal 22 gennaio, con dettagli che saranno annunciati il giorno del lancio. I titolari di carte American Express potranno inoltre accedere a un’offerta esclusiva cumulabile con altre promozioni.

Euronics