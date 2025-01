Amazon continua a rafforzare il proprio impegno verso la sostenibilità. A tal proposito, è in arrivo un’importante espansione dell’suo di veicoli elettrici. L’azienda ha annunciato di aver acquistato oltre 200 camion elettrici Mercedes–Benz eActros 600. Ovvero il più grande ordine di veicoli pesanti elettrici mai effettuato dall’azienda. Tali camion saranno utilizzati per il trasporto di merci su lunghe distanze nel Regno Unito e in Germania. Contribuendo a movimentare milioni di pacchi tra centri di distribuzione e hub logistici.

Amazon: novità sulla mobilità

L’eActros 600 rappresenta una soluzione tecnologica all’avanguardia per la sostenibilità. Presenta una batteria da oltre 600kWh. Inoltre, il veicolo offre un’autonomia di circa 500chilometri. Ciò con una sola ricarica. Per supportare l’integrazione di tali vetture nella sua rete logistica, Amazon sta installando stazioni di ricarica da 360 kW nei principali siti europei. Inoltre, l’azienda sta collaborando con partner esterni. Ciò allo scopo di sviluppare una rete di ricarica pubblica per i viaggi più lunghi.

L’investimento fa parte di una strategia più ampia. Il cui scopo è quello di puntare alla decarbonizzazione della logistica. In Europa, Amazon ha già adottato soluzioni innovative come l’uso della rete ferroviaria elettrica nel Regno Unito. Insieme alla consegna a piedi con carrelli rifornibili a Londra. In Germania, la flotta di furgoni elettrici Rivian è raddoppiata, superando le 600 unità. Mentre a Berlino le biciclette cargo elettriche hanno gestito più di 1,5 milioni di consegne in un solo anno.

Entro la fine del 2025, Amazon punta a espandere ulteriormente i suoi hub di micromobilità nelle cinque principali città tedesche e oltre. Quest’ultimi ricoprono un ruolo cruciale nell’implementazione di consegne a basso impatto ambientale. I furgoni elettrici dell’azienda in Europa hanno superato le 3.000 unità. A tal proposito, si prevede che raggiungerà le 10.000 entro due anni.

Tale ambizioso progetto si unisce al “Climate Pledge” di Amazon. Quest’ultimo mira a raggiungere zero emissioni nette. Traguardo che dovrebbe arrivare entro il 2040. Nonostante le sfide da affrontare, Amazon continua a investire nella sostenibilità.