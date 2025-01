Nintendo ha annunciato che il lancio del suo nuovo Alarmo, un orologio smart pensato per unire funzioni di sveglia e intrattenimento, sarà posticipato per i non abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Il dispositivo, inizialmente previsto per gennaio, arriverà sul mercato solo nelle prossime settimane, con una distribuzione scaglionata.

Cosa offre Nintendo Alarmo

Nintendo Alarmo si distingue dagli orologi smart tradizionali per il suo focus sull’integrazione con l’ecosistema Nintendo. Tra le caratteristiche principali:

Sveglia personalizzabile con colonne sonore tratte dai giochi Nintendo , come Mario, Zelda e Animal Crossing.

, come Mario, Zelda e Animal Crossing. Schermo a colori retroilluminato , con un’interfaccia ispirata ai menu della Nintendo Switch.

, con un’interfaccia ispirata ai menu della Nintendo Switch. Minigiochi integrati per un risveglio più divertente, come quiz a tema o semplici rompicapi.

per un risveglio più divertente, come quiz a tema o semplici rompicapi. Compatibilità con Nintendo Switch Online, che permette di sincronizzare il dispositivo con i progressi nei giochi, offrendo notifiche o premi virtuali.

Questa combinazione di funzionalità rende Alarmo un gadget unico, capace di attrarre sia fan della piattaforma Nintendo che utenti alla ricerca di un orologio smart originale.

Gli abbonati a Nintendo Switch Online avranno accesso anticipato ad Alarmo, con spedizioni che inizieranno entro gennaio 2025. Per i non abbonati, invece, il lancio è previsto solo per marzo. Questa scelta della compagnia sembra mirata a incentivare le iscrizioni al servizio online, già centrale nell’ecosistema della console.

Il prezzo previsto per Alarmo è di 99 euro, rendendolo un dispositivo accessibile rispetto ad altri orologi smart, ma con un posizionamento mirato principalmente ai fan del marchio nipponico.

Con Alarmo, Nintendo punta a rafforzare il legame con la propria community, offrendo un prodotto che combina utilità e nostalgia. Il dispositivo non è pensato per competere con smartwatch avanzati, ma piuttosto per arricchire l’esperienza dei fan con un gadget che richiama il mondo dei videogiochi in modo divertente e pratico. Questa strategia potrebbe rivelarsi vincente, attirando non solo gamer appassionati, ma anche utenti alla ricerca di una sveglia da comodino giocosa, colorata e divertente.